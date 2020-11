CAF / Droits TV : Ahmad Ahmad cité dans un nouveau scandale à millions de dollars.

Le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, et un autre haut fonctionnaire sont confrontés à des questions sur les révisions d'un accord télévisé de plusieurs millions de dollars, a dévoilé The New York Times.



Selon la même source, les enquêteurs d'éthique de la FIFA ont demandé au président sortant de la CAF d'expliquer pourquoi il avait accepté de réviser un contrat télévisé d'une manière qui semblait profiter à un partenaire commercial plutôt qu'à sa propre organisation.



D’après les investigations du New York Times, Ahmad Ahmad et Constant Omari, le puissant vice-président de la CAF, ont été invités par la FIFA à fournir des détails sur les modifications d'un contrat télévisuel avec la société de marketing Lagardère Sports .



Les modifications apportées à l'accord, qui couvre tous les meilleurs clubs et compétitions internationales de la région, ont le potentiel de transférer des millions de dollars de pertes de Lagardère Sports dans les livres de l'organisme de football africain, selon des documents examinés par le New York Times.



La nouvelle enquête n'est que le dernier problème pour Ahmad, qui a été brièvement détenu l'année dernière par les autorités françaises enquêtant sur des allégations de détournement de fonds et qui fait face à une enquête d'éthique distincte de la FIFA concernant des plaintes de harcèlement sexuel par plusieurs employés et consultants.



Cela arrive également à un moment charnière pour le football africain, qui a basculé de crise en crise sous sa direction. Pourtant, Ahmad cherche un nouveau mandat de quatre ans au début de l'année prochaine, et des sanctions liées à l'un des cas ouverts pourraient le disqualifier.