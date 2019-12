CAF Awards / Meilleur entraîneur : Aliou Cissé dans le dernier carré…

Comme lors de la précédente édition des CAF Awards 2018, le sélectionneur Sénégalais, Aliou Cissé est en lice pour le prestigieux titre de « Best coach » de l’année 2019. À quelques semaines de la cérémonie du ballon d’or Africain, la confédération Africaine de Football (CAF) publie le nom de cinq entraîneurs d’équipes Africaines.

C’est ainsi qu’on retrouve sur cette short list, le coach des lions du Sénégal, Aliou Cissé. En compétition avec l’un des favoris, le coach de l’Algérie, Djamel Belmadi, vainqueur de la CAN 2019. En plus de Christian Gross (Zamalek), Moine Chaabani (Espérance Tunis) et Nicolas Dupuis (Madagascar.)