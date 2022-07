CAF Awards : Comme en 2019, Mohamed Salah sera encore absent de la cérémonie officielle…

Mohamed Salah (30 ans) ne sera pas présent à la cérémonie des CAF Awards 2022 prévue ce jeudi 21 juillet à Rabat (Maroc.) Une fois encore l’attaquant international égyptien va fausser compagnie au monde du football africain dont le gratin sera réuni le temps d’une soirée pour célébrer les meilleurs joueurs et techniciens qui se sont illustrés la saison dernière.

Sauf revirement de situation, Salah restera donc avec son club pour poursuivre la présaison des Reds de Liverpool. Une absence qui risque de faire jaser en coulisses si on sait qu’en 2019 sa non présence en Egypte (Caf Awards 2019), son pays d’origine, avait suscité la colère froide d’un certain Samuel Eto’o, alors maitre de cérémonie. Entre les lignes, Eto’o publiquement, a fustigé le manque de fair-play et de respect de certains envers l’institution et les autres footballeurs.

L’autre renseignement qui ressort de tout cela est que Sadio Mané sera sans grande surprise le lauréat 2022. L’attaquant du Bayern Munich est attendu au Maroc dans la matinée du jeudi. Contrairement à Édouard Mendy qui devrait aussi rester avec son club, Chelsea, en stage de préparation aux USA…