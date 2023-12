CAF Awards 2023 : L’Algérie va boycotter la cérémonie

Le président de la Fédération algérienne Walid Sadi n’assistera pas à la cérémonie des CAF Awards, ce lundi 11 décembre à Marrakech (Maroc.) Walid Sadi, président de la Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé dans un communiqué, le boycott de la cérémonie officielle. Le dirigeant proteste ainsi contre l’absence de Riyad Mahrez, capitaine des Fennecs, du top 3 final pour le Ballon d’Or africain 2023.



La confédération africaine de football (CAF) avait annoncé, jeudi dernier que le prix se jouerait entre Achraf Hakimi, Mohamed Salah et Victor Osimhen. Selon le média algérien 360 sport Sadi, qui aurait déjà avisé la CAF de son absence, affirme également au média El-Hayat que les Algériens lui emboîteront le pas et boycotteront la cérémonie.



En Algérie, on regrette également l’absence de l’USM Alger parmi les finalistes pour le prix du «club de l’année» et celle de Farès Chaïbi pour celui de «meilleur jeune joueur». Le Wydad, Al Ahly et le Mamelodi Sundowns se disputent la première catégorie, alors qu’Abde Azzalzouli est en concurrence avec Lamine Camara et Amara Diouf pour la deuxième.



Mouhamadou Moustapha GAYE