CAF Awards 2022 : Vers un triplé historique du Sénégal, Sadio Mané en passe de dépasser Dioufy ?

La cérémonie des CAF Awards Maroc 2022 prévue ce jeudi 21 juillet (19h00 Gmt) aura assurément une saveur sénégalaise puisque que le pays de la Téranga sera représenté dans pas moins de cinq (5) prestigieuses catégories. Car, si Pape Ousmane Sakho (attaquant du Simba, Tanzanie) pourrait rafler le titre de plus beau but de la saison, Aliou Cissé devrait voir son travail de longue haleine enfin récompensé d’un trophée individuel, de même que la sélection des Lions de la Téranga qui trône sur le continent depuis près de quatre ans en tant que numéro 1 du classement FIFA en plus d’un sacre à la CAN 2022…

Autant d’enjeux qui seront rehaussé par le probable sacre de Sadio Mané qui, après 2019 devrait remporter la palme dans la catégorie du meilleur joueur africain de l’année pour la deuxième fois. L’attaquant du Bayern Munich rejoindrait non seulement son compatriote et idole, El Hadji Ousseynou Diouf (Double ballon, d’or africain en 2001 et 2002) mais également son principal rival, actuellement, sur le continent africain, Mohamed Salah double lauréat entre 2017 et 2018. Déjà considéré comme le plus grand joueur de l’histoire du football Sénégalais et l’un des plus grands du continent africain, Mané tient là une belle occasion de mettre tout le monde d’accord.

Il faut le dire, si entre Dioufy le bad boy et Mané le cool, la relation est on ne peut plus fraternelle et chaleureuse, la guerre des ego n’est jamais très loin, bien dissimulée sous le sceau de la sportivité et du fair-play entre compatriotes sénégalais. Pour beaucoup le débat ne se pose plus, Sadio est déjà devant Diouf avec notamment une cheminée bien garnie en trophées individuels et ou collectifs (Ligue des champions, CAN, Premier League, Coupe du monde des clubs, Supe Coupe d’Europe, Meilleur buteur de la PL etc.) Un sacre à Rabat permettrait donc au fils de Bambali d’égaler (ou même de supplanter) l’enfant de Balacoss pour peut-être le dépasser pour de bon d’ici quelques saisons, sous ses nouvelles couleurs en bavière.

En attendant, Diouf se plait encore à dire à qui veut l’entendre qu’il est et restera le meilleur joueur de l’histoire du football sénégalais « double ballon d’or sans forcer », comme il a l’habitude de le clamer…

Après sept années passées sur le banc de la sélection nationale, Aliou Cissé aura aussi une revanche à prendre sur l’histoire après avoir vu le titre de meilleur entraineur africain lui échapper en 2018, devant son public, lors de la cérémonie à Diamniadio. Le français Hervé Renard lui avait été préféré suite au dépouillement des votes. Une petite frustration qui est probablement restée au travers de la gorge de Cissé dont l’image bien que redorée par sa grande victoire à la CAN Cameroun 2022 avec le Sénégal, aurait besoin de cette reconnaissance pour rayonner davantage. Cette année, El Tactico est très bien parti pour enfin voir son nom associé à celui de meilleur entraineur de l’année.

Pour assurer le coup du chapeau, le Sénégal est en compétition pour le titre de meilleure sélection nationale avec l’Egypte et le Cameroun, devra aussi gagner le trophée. Un triplé accessible compte tenu des performances de haut vol que l’équipe nationale réalise depuis plus de 42 mois. Avec une participation à un mondial (2018 et 2022), deux finales d’affilée à la CAN et une victoire continentale en 2022. Tout cela pour valider et concrétiser la régularité de la team Sénégal qui écrase tout sur son passage. Le football sénégalais n’aura jamais été aussi rayonnant et présent dans une édition des CAF Awards. Une bonne nouvelle pour un pays qui a longtemps trainé une réputation de « champion sur le papier. »