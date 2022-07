CAF Awards 2022 : Le Sénégal reçu 5 sur 5 !

Rarement le football sénégalais aura autant brillé sur le continent africain! Une sorte d’hégémonie footballistique tout au long de l’année 2022 durant laquelle les Dieux du football ont souri au pays de la Téranga. Le gros score réalisé lors des CAF Awards est un exemple éloquent de la performance des Gaindé (Lions) avec cinq prestigieux trophées glanés.



Si le football est une affaire de performances, de combat, de schémas tactiques, de sacrifices, d’abnégation entre autres valeurs essentielles pour accéder au succès, il est évident qu’au-delà de toutes ces considérations, la main de Dieu entre en action, et cette fois-ci, elle a tranché en faveur de Sadio Mané et sa vaillante nation ainsi honorée ce jeudi 21 juillet au cours de la cérémonie des CAF Awards.



La belle moisson faite par le pays des Lions rouges en est une parfaite illustration. Cinq trophées majeurs (meilleurs joueurs et entraîneur de l’année, meilleur jeune joueur, plus beau but de la saison et meilleure sélection africaine) raflés au nez et à la barbe des autres nations africaines pas moins méritantes, cela dit.



Au Sénégal, dans un pays à la fois très porté sur la religion (musulmane et ou chrétienne) où on a cette propension à être à la fois croyant, très fataliste et un tantinet superstitieux, beaucoup avaient ce pressenti : « Cette année est la nôtre ! »



Un sentiment inexplicable, à la limite irrationnelle, partagé par des millions de sénégalais qui, persuadés que le Sénégal serait sacré champion à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) ont toujours cru en la bonne Étoile Sénégalaise qui allait enfin briller de mille feux sur tout le continent, après une très longue et éprouvante traversée du désert.



« Kou mougn, moougne » dit-on au Sénégal, dans la langue wolof, en référence à la capacité d’être vaillant et endurant devant l’échec et la difficulté. Afin d’avoir un triomphe à la hauteur des sacrifices consentis.



En remportant son deuxième ballon d’or africain d'affilée, Sadio Mané a placé son nom dans le panthéon des grands d’Afrique en y associant par la même occasion celui de son pays d’origine, le Sénégal. Et oui depuis 2019, le meilleur joueur africain de l’année vient du pays de la Téranga dont la sélection nationale trône fièrement sur le toit de l’Afrique depuis bientôt quatre longues années de domination.



D’autre part, Aliou Cissé, le meilleur sélectionneur africain de la saison, dont le discours a été fort bien inspiré lors de la cérémonie qui se déroulait à Rabat (Maroc), incarne cette nouvelle génération de jeunes et talentueux entraîneurs issus du continent africain. « Je voudrais tout d’abord avoir un mot pour mes confères lauréats et les féliciter pour le travail qu’ils réalisent au quotidien » a insisté « El tactico », conscient des enjeux mais surtout du bon travail qui est train d’être fait aussi bien au Sénégal que partout ailleurs en Afrique.



Pour en revenir à la performance XXL réalisée par le Sénégal, il faut remonter aux balbutiements de la cérémonie des CAF Awards lancée en 2000 pour voir en 2001 et 2002 des sénégalais êtres aussi présents parmi les lauréats.



À l’époque, précisément en 2002, El Hadj Ousseynou Diouf remportait son deuxième ballon d’or africain, alors que le regretté Bruno Metsu (sélectionneur du Sénégal) était désigné pour la seconde fois consécutive, meilleur entraîneur et feu Pape Bouba Diop gagnait le trophée du plus beau but de l’année. Au cours de cette année assez faste, le Sénégal avait donc réalisé un joli triplé.



Un record qui a été donc battu vingt ans plus tard avec ce quintuplé historique signé : Sadio Mané, Aliou Cissé, Pape Ousmane Sakho, Pape Matar Sarr et la sélection nationale !