CAF Awards 2022 : Aliou « El tactico » Cissé nominé meilleur coach, Pape Matar Sarr sur la liste des meilleurs espoirs …

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football masculine du Sénégal, Aliou Cissé alias « El Tactico », fait partie des nominés pour le titre de meilleur entraineur du continent africain sur la période allant de s es performances individuelles notées entre le mois de septembre 2021 et le mois de juin 2022. La cérémonie officielle a été retenue pour le 21 juillet 2022 au Maroc.



Une belle reconnaissance pour le coach des Lions de la Téranga en poste depuis plus de sept ans et qui vient de gagner avec le Sénégal la première coupe d’Afrique des nations (CAN) en 2022. Avec la faveur des pronostics pour remporter la palme qui lui échappe depuis plusieurs années, il sera en face de neuf autres sélectionneurs et entraineurs de clubs dont Kamou Malo (Burkina Faso), Vahid Halilhodzic (Maroc), Carlos Quieroz (Égypte), Walid Regragui (Wydad), Tom Sainfiet (Gambie) etc...



Pour ce qui est des meilleurs jeunes joueurs du continent, le Sénégal sera représenté par Pape Matar Sarr également champion d’Afrique avec les Lions. Le milieu offensif du FC Metz (prêté par Tottenham) sera en compétition avec 11 autres jeunes pépites...