CAF Awards 2019 : Aliou Cissé - Belmadi, l’acte III...

Djamel Belmadi, victorieux de la CAN 2019 avec l’Algérie, fera figure de favori. Son statut de champion d’Afrique peut lui permettre d'être l'heureux élu. Aliou Cissé, qui avait terminé deuxième en 2018 derrière Hervé Renard, fera figure d'épouvantail.







Les sélectionneurs du Sénégal et de l'Algérie figurent dans la liste retenue par la CAF pour le titre de meilleur entraîneur de l'année 2019. Un énième clin d’œil du destin pour deux techniciens d’origine africaine qui ont grandi ensemble dans le Val-de-Marne, au milieu des années 80.







Entre sélectionneurs, la courtoisie était de mise durant la CAN 2019, après les belles histoires en centre de formation et sur les pelouses de Ligue 1. Aliou Cissé et Djamel Belmadi ont croisé à deux reprises le fer depuis les bancs de touche de leurs sélections respectives : deux victoires pour l’Algérie.







Depuis, les observateurs attendaient impatiemment que la CAF annonce l’acte III de leur confrontation. C’est désormais chose faite, puisque Cissé et Belmadi se retrouveront ce soir à l’occasion des CAF Awards, qui auront lieu à Hurgada, en Egypte. La revanche est fixée. La CAF a offert la possibilité à des experts medias et autres entraîneurs de voter pour le meilleur d'entre eux.







Le coach des Lions semble être « ouvert à l'idée » d'une revanche, s'autoproclamant le meilleur. «Je suis le meilleur et j’ose espérer qu’on me donnera le trophée», a déclaré Cissé dans L’Observateur.