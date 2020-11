CAF : Augustin Senghor salue le travail abattu par le président sortant, Ahmad Ahmad...

Le président sortant de la (CAF), Ahmad Ahmad, aurait été jugé coupable d'avoir enfreint divers codes d'éthique par la chambre d’enquête de la Fifa qui devrait livrer son verdict d'ici la fin de ce mois de novembre.



Une information capitale qui aurait entre autre motivé la déclaration de candidature de Me Augustin Senghor, un des alliés du malgache qui pourrait être contraint à retirer sa candidature.



D'ailleurs, lors de sa déclaration luminaire effectuée ce lundi 16 novembre dans les locaux de la FSF, Me Senghor à tenu à souligner le travail abattu par Ahmad Ahmad.



« Je dois à la vérité dire que ces dernières années, malgré les toutes les clameurs et rumeurs colportées ici et là sur la gestion de la CAF, des avancées notables ont été réalisées ». Un bel hommage rendu au Malgache plus que jamais fragilisé...