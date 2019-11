CAF AWARDS 2019 / Meilleur espoir : 4 sénégalais nominés dont Krépin et Ismaïla Sarr.

Ils sont au total 16 jeunes talents africains en compétition pour le titre de meilleur espoir Africain de l’année civile 2019. 16 pépites Africaines qui auront fait montre de leur talent tout au long des récentes compétitions. Et, parmi eux figurent en bonne place, quatre internationaux sénégalais dont le milieu offensif du FC Bruges, Krépin Diatta.



Le défenseur d’excellence Foot (Dakar) Moussa Ndiaye, désigné meilleur joueur de la CAN U20, le jeune défenseur de 17 ans été récemment appelé en équipe nationale A.



L’attaquant de Watford Ismaïla la Sarr, auteur d’une belle saison avec Rennes lors de la période 2018/2019, est également présent dans cette short list.



Et, enfin Amadou Sagna qui a rejoint le club de Bruges. L’on se souvient encore de son retentissant triplé en coupe du monde U20, contre Tahiti le 23 mai 2019.



Le Marocain de Dortmund Achraaf Hakimi avait été désigné meilleur espoir en 2018. À signaler que la cérémonie officielle de cette édition se déroulera en Égypte (Hurghada), au mois de Janvier 2020.