C1: le PSG en finale après avoir battu Arsenal 2-1 (aller 1-0)

Le Paris SG jouera la finale de la Ligue des champions contre l'Inter Milan après avoir dominé Arsenal 2-1 en demi-finale retour mercredi au Parc des Princes et après sa victoire 1-0 à l'aller.



Une demi-volée de Fabian Ruiz (27e) et une frappe enroulée d'Achraf Hakimi (72e) ont mis les Parisiens à l'abri même si Vitinha a raté un pénalty (69e) et si Bukayo Saka a réduit l'écart (76e) pour les Londoniens.



Le 31 mai à Munich face à l'Inter, qui a terrassé mardi le FC Barcelone, le PSG jouera sa deuxième finale de la compétition reine après celle de 2020 perdue 1-0 contre le Bayern à Lisbonne.