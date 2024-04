Buzz, Bad Buzz, harcèlement scolaire, dépression: Khalima Gadji se confesse!

Khalima Gadji de son vrai nom, l'actrice de la célèbre série "Maitresse d'un homme marié", Marieme Dial est revenue dans un entretien avec Senepeople sur les pires moments de sa vie. Celle qui a connu le succès, le buzz, entre 2019 et 2021, a également vécu une dépression qui l'a mise au devant de la scène, durant l'année 2022, malgré qu'elle soit hors du pays , en Côte d'Ivoire à l'époque."Cette vague de haine venant de mes proches sur les réseaux sociaux, c'est ce que je ne comprenais pas. J'avais quitté le Sénégal mais l'ombre du Sénégal me poursuivait partout", a regretté la jeune femme."Je recevais des messages de haine, juste parce que j'avais décidé d'arrêter la série "Maîtresse d'un homme marié". Beaucoup ignorait le pourquoi j'avais pris cette décision. Les conditions de tournage étaient très difficiles à l'époque. Le buzz, la célébrité font que les gens pensent que tu es peinard. J'ai fui car je n'en pouvais plus... Je suis une personne qui ne tend pas la main et qui ne se prostitue pas... ", révèle-t-elle lors de l' émission "Confidence". Victime de harcèlement durant son enfance, Khalima Gadji sensibilise davantage les parents sur le harcèlement scolaire qui peut avoir des conséquences désastreuses sur la vie d'un enfant.