Buteur contre la Namibie, Diao Keita Baldé confiant : « Je veux gagner ma place en équipe nationale »

Cela faisait longtemps que Diao Keita Baldé n'avait plus marqué avec l'équipe nationale du Sénégal. Une longue attente récompensée ce samedi avec son but inscrit contre la Namibie sur une superbe passe de Sadio Mané.

Le nouvel attaquant de Cagliari semble avoir retrouvé du poil de la bête depuis son retour en Serie A qui lui va bien.

En effet, Diao qui surfe sur une bonne dynamique, compte se battre pour avoir plus de temps de jeu en sélection. « Je veux gagner ma place en équipe nationale... », a-t-il indiqué au micro de Dakaractu.