Burkina Faso / Rencontre des anciens chefs d'État : « cette rencontre n’entrave pas les poursuites judiciaires engagées contre certains » (Présidence)

Après l'annonce officielle de la rencontre du Président du Faso avec les anciens chefs d’État Roch Kaboré, Michel Kafando, Isaac Zida, Blaise Compaoré et Jean-Baptiste Ouédraogo, prévue pour ce Vendredi, la présidence s'est empressée de préciser que « Sont invités à cette rencontre de haut niveau autour des questions liées à l’intérêt supérieur de la Nation, Roch Kaboré, Michel Kafando, Yacouba Isaac Zida, Blaise Compaoré et Jean-Baptiste Ouédraogo », peut-on lire dans le communiqué.



En réaction à cette volonté du chef de l'État du Burkina Faso, les avocats des ayants-droit de feu Thomas Sankara sont montés au créneau pour interpeller la justice sur le cas Thomas Sankara, qui pour rappel est sous le coup d'une condamnation. Mais, selon la présidence, « cette rencontre importante pour la vie de la Nation n’entrave pas les poursuites judiciaires engagées contre certains ». Reste à savoir si le l'ex-président Blaise Compaoré va répondre oui ou non à l'invitation.