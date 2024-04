Santé-Gran Canaria: " Le cancer se guérit avec un traitement en 5 jours" Pr Pédro Lara, cancérologue

Maladie "silencieuse", les types de cancer, dépistés très tôt peuvent se guérir en quelques jours de traitement dans certaines structures hospitalières de Gran Canaria. Le Professeur Pédro Lara, chef du service Oncologie de l'Hôpital San Roque de Las Palmas, a fait la révélation lors du passage de la mission sénégalaise, composée de journalistes et de médecins : " le cancer peut se guérir en 5 jours de traitement". Pour ce qui est des types de cancers concernés, Dr Lara cite le cancer du sein, et le cancer de la prostate qui sont soignés avec des machines de hautes technologies, adaptées et qui traitent avec précision la tumeur dans n'importe quelle partie du corps. Le cancérologue affirme que contrairement aux effets secondaires qu'on voit, avec cette haute technologie, la toxicité est moindre.

Pour ce qui est de l'éligibilité des patients, Pr Lara souligne qu'ils sont triés en trois (3) groupes: les malades en phase précoce ( dont la maladie est diagnostiquée précocement), en phase intermédiaire et ceux en phase terminale. Le taux de guérison serait de 100% pour tout type de cancers sauf celui du poumon et du pancréas, dont le taux de guérison varie entre 50 et 65%.



À l'hôpital San Roque de Las Palmas, l'hyperthermie oncologie est également utilisée pour soigner le cancer. L'hyperthermie consiste en un échauffement des tissus de la zone tumorale ( cancéreuse) de 41 à 44°C. C'est un traitement qui est souvent utilisé pour les patients qui sont à un stade avancé. En afrique de l'Ouest, l'Etat mauritanien oriente souvent ses patients dans cette structure sanitaire pour le traitement du Cancer, nous dit-Pr. Pédro Lara. Ce dernier révèle avoir souvent travaillé avec des professeurs de Médecine sénégalais.



À l'origine de près de 10 millions de décès en 2020, soit presque un décès sur six, le cancer est l'une des principales causes de mortalité dans le monde.



Il se développe le plus souvent à partir des cellules des bronches. Cancer « silencieux » comme le cancer du foie ou du pancréas, le cancer du poumon est en général découvert tardivement. Plus d'un cancer du poumon sur deux est diagnostiqué alors qu'il existe déjà des métastases. Il se soigne donc difficilement.