Bundesliga : Sadio Mané relance son compteur but après une longue disette…

C’est un Sadio Mané incisif et bien en jambes qui a démarré la 8ème journée de Bundesliga avec le Bayern Munich qui recevait le Bayer Leverkusen.



Le numéro 17 du Bayern a profité d’un service de Jamal Musiala pour marquer à la 39ème minute, du pied gauche a près une assez longue période où l’ancien attaquant de Liverpool a eu du mal à retrouver son efficacité devant le but (depuis la 3ème journée face à Bochum.)



Cette réalisation va redonner confiance à Mané. Il s’agit du 6ème but de SM17 avec le Bayern Munich, son 4ème en Bundesliga.