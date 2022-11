Budget MESRI 2023: " Macky SALL est le ballon d'or des réformes universitaires" (HD Souleymane NDOYE)

L'honorable député Souleymane NDOYE, à profité de son temps de parole pour saluer les efforts consentis par le Gouvernement du Sénégal de 2012 à nos jours. Il est ainsi revenu sur l'élargissement de la carte scolaire, avec plus d'universités, publiques comme privées, la création d'ISEP et d'UVS. Il est également revenu sur les performances des universités dans les concours internationaux. Pour toutes ses raisons, l'honorable député Souleymane NDOYE estime que "Macky SALL est le ballon d'or des réformes universitaires". En outre le responsable politique de Rufisque, propose une réforme du règlement intérieur de l'assemblée nationale. En effet, selon lui, la présence des ministres en charges des relations avec les institutions et de celui le ministre des finances, doit être revue. Souleymane NDOYE estime qu'on doit leur permettre de se faire représenter de temps en temps afin de s'occuper de leurs tâches quotidiennes et se faire représenter à l'assemblée par leurs SG et ou autres directeurs.