Budget 2024: Biram Souley Diop relève des incohérences et dévoile ses inquiétudes

Le président du groupe parlementaire de Yewwi Askan Wi, Biram Souley Diop a profité de la plénière consacrée au vote du budget du ministère des Finances et du Budget pour évoquer des incohérences. D’abord sur la croissance où il relève ce qu’il considère comme un ‘’crash’’.



« 30% de taux de croissance, c’est ce qu’on espérait en 2023 avec les 51 milliards Fcfa attendus sur l’exploitation du pétrole et du gaz. On a constaté un crash. Le crash c’est de 10% à 4% c’est 7 points de taux de croissance que nous n'avons pas vue », a déclaré devant ses pairs Biram Souley DIop pour qui, les 90 milliards Fcfa de réserves de gestion devait permettre de régler ce problème.



Les députés ont entamé, ce 18 novembre, la session plénière consacrée au vote du budget 2024.