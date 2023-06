Brésil vs Sénégal : La Seleçao mène déjà 1-0 contre les Lions …

Il n’y a pas eu de round d'observation sur la pelouse du stade Alvalade de Lisbonne, entre le Sénégal et le Brésil . Bien rentré dans la partieVinicius junior et ses coéquipiers ont pris les devants, obligeant le bloc à défendre très bas. Intenable sur le côté gauche, Vinicius Junior réussira à déborder son vis-à-vis et à délivrer un centre qui sera coupé de la tête par Lucas Paqueta (1-0, 11eme.) dans la foulée Vinicius a même failli obtenir un penalty suite à un contact avec Pathé Ciss, dans la surface de réparation. Heureusement, l’arbitre reviendra sur sa décision en sifflant une position hors-jeu.