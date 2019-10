Brésil - Sénégal : " Toutes les dispositions sont prises pour bien entamer le match... " ( Abdoulaye Sow, 2e vice-président FSF)

Toutes les dispositions ont été prises pour bien entamer le match amical Brésil - Sénégal du 10 octobre prochain à Singapour. Une affirmation du deuxième vice-président de la fédération Sénégalaise de Football, Abdoulaye Sow, relayée par l'APS. " Aujourd'hui, nous sommes à l'état final, le regroupement est calé, les joueurs convoqués, les contrats ont été signés et les conditions de transport ont été réglées. Tout est fin prêt, la FSF a pris toutes les mesures", a rassuré Abdoulaye Sow.



Le second vice-président de la FSF de rajouter : " Nous pensons que les joueurs montreront qu'ils sont à la hauteur d'une équipe Africaine numéro 1 en Afrique. Et, qui a des ambitions sportives. " Le Sénégal et le Brésil s'affronteront pour la première fois de l'histoire, en Asie, précisément à Singapour, le 10 octobre à 12h00 GMT.