Bravo Sadio ! Merci Mané ! (Par Amadou Tidiane Wone)

Bravo pour votre si belle carrière, et pour ces nombreux buts marqués avec l'art et la manière ! Bravo pour ce ballon d’or africain qui vient de vous être décerné, et qui sanctionne un parcours exceptionnel mené avec rigueur et humilité, constance et abnégation.

Ce trophée est donc, et surtout, la reconnaissance de votre mérite, le fruit de votre labeur. Vous faites constamment la démonstration que la gloire ne signifie pas l'oubli de soi, de son passé, de ses racines. Vous étiez touchant, l'autre soir en prononçant votre mot de remerciement, en signalant la présence dans la salle de votre oncle.

Un subtil hommage à votre mère. Dans les milieux artificiels du show off dont ce type de cérémonie est le cadre privilégié, vous faites figure à part. Et c'est cela qui vous distingue et vous fait respecter même par ceux qui ne vous aimeraient pas. Y'en a t-il d'ailleurs ? Dans quelle espèce ou sur quelle planète ?



Alors, Merci Mané ! Merci d'avoir mis Bambali, petit village devenu grand, sur la carte du monde. Vous n'oubliez pas d’où vous venez. Vos nombreuses réalisations sociales dans ce village en attestent. En fait, vous avez pour vos parents, et cohabitants, une empathie touchante.

Une attention qui vous honore.

Merci pour le Sénégal ! Vous illustrez les valeurs que toute notre jeunesse devrait avoir en bandoulière, plutôt à cœur ! L’humilité, la rigueur, la simplicité, le goût du travail et le sens de l'effort. Et surtout le sens des défis ! Vous nous aviez, en effet promis, l’année dernière, de remporter cette année-ci le ballon d'or africain. Promesse tenue. Mission accomplie. Merci de faire ce que vous dites. Sans fanfaronnades, ni jactances ni bravades…Simplement. Naturellement.

Merci aussi d'incarner, à la face du monde, la beauté de l’éducation traditionnelle africaine : le sens de la famille, la solidarité, le respect des aînés, la préservation des codes matrilinéaires par la sublimation de votre oncle qui est si fier de vous . Il a confié à un média récemment, que vous insistiez pour lui préparer, personnellement, notre ataya national lors de vos séjours au pays. Pour qui sait la symbolique de cet acte, cela confirme votre naturel bon. Et que vous restez tel qu'avant que vous ne deveniez une star planétaire ! Comme il se doit pour un homme qui sait d’où il vient même s'il va aller encore plus loin, encore plus haut. C'est notre prière pour vous et les gens de Bambali ! Respect Nianthio !



Amadou Tidiane WONE