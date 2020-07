Bras de fer entre le Directeur des ADS et son ancien PCO : la cellule communication prend fait et cause pour Pape Maël Diop.

L’ancien Président du conseil d’orientation (PCO) des aéroports du Sénégal (ADS) Ibra Ndiaye et le Directeur continuent leur bras de fer, même si le premier nommé a été depuis nommé à l’AIBD.

En effet, suite à la parution hier lundi 6 juillet sur Dakaractu d’un article portant sur la requête de l’Agence des Aéroports du Sénégal auprès de la Commission de Contrôle et de protection des données personnelles (CDP) au sujet d’« enregistrements illicites » mettant en cause le Président du Conseil d'Orientation des Aéroports du Sénégal, ce dernier pour assurer sa défense, de soutenir « s’inscrire en faux contre de telles allégations car n’ayant jamais enregistré qui que ce soit lors de sessions de ce Conseil ».

Un revirement exceptionnel car ces propos ne sont pas conformes à la réalité s’est étonnée la Cellule Communication de l’Agence des Aéroports du Sénégal qui prend ainsi fait et cause pour leur DG.

L’Agence des Aéroports de confirmer par la suite et par conséquent avoir remis à la justice tous les éléments de preuve contraire aux affirmations du Président du Conseil d’Orientation.