Bras de fer entre Samuel Eto'o et le ministre des Sports : Un nouveau communiqué met le feu à la situation…

Dans un nouveau communiqué publié ce vendredi, le ministère des sports a indiqué que : « l'Etat N'A PAS BESOIN DE L'APPROBATION DE LA FECAFOOT pour désigner un nouveau staff technique pour les Lions indomptables ! Ce qui ne retire en rien l'autonomie de l'instance faîtière. »

D’après ledit communiqué :

« Le nouveau staff a été mis à la disposition de l'équipe nationale masculine fanion de football, conformément aux dispositions pertinentes de la convention relative à la gestion des sélections nationales de football entre le MINSEP et la FECAFOOT du 05 février 2015, laquelle indique en son article 9 alinéa 1 : "Les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football sont recrutés, soit sur la base d'un contrat signé avec le Président de la Fédération Camerounaise de Football, après avis obligatoire du Ministre chargé des sports, soit sur la base d'une mise à disposition par l'État. »

Le ministre des sports souligne qu’en matière « de désignation, de recrutement et de prise en charge des encadrements des équipes nationales, et compte tenu du mutisme à ce sujet du décret n°384 du 26 septembre 2014 portant organisation et fonctionnement des équipes nationales de football, le texte de référence le plus approprié, le cadre juridique opératoire et explicite est la Convention MINSEP-FECAFOOT du 05 février 2015, avec son additif du 04 mai 2016. »

Il ajoute que « ce texte ne soumet pas la décision du Gouvernement à une approbation préalable de la FECAFOOT. Aussi bien, en vertu de l'alinéa 2 de l'article 9, l’État étant celui qui paye les membres de l'encadrement technique, il est tout à fait normal, comme cela a toujours été le cas, qu'il ait la latitude, sous la tutelle du Ministère des Sports et de l'Education Physique (qui signe l'acte juridique d'engagement) de recruter, de désigner et d'affecter des encadreurs auprès des Lions Indomptables, dont la gestion est concédée par le Gouvernement à la FECAFOOT. Une distinction doit en effet être faite entre l'autorité compétente en matière de recrutement des encadreurs et de leur prise en solde d'une part, et la structure chargée de leur gestion d'autre part [….]