Braquage à Bafican sur la RR20 : " L'incident ne remet pas en cause la paix en Casamance " ( Abdoulaye Bibi Baldé)

Un conducteur de moto « Jakarta » a trouvé la mort sur la route régionale N°20 reliant Ziguinchor à Oussouye, lors d'un braquage perpétré par des hommes armés supposés appartenir au MFDC, et deux autres personnes ont été blessées. Mais de l'avis du ministre Abdoulaye Bibi Baldé, cela ne peut aucunement remettre en cause la paix en Casamance.

Le ministre regrette qu'il y ait une perte en vie humaine et rassure que toutes les mesures seront prises que la paix règne dans cette partie du pays...