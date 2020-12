Boury Bathily chante son époux : « Mon devoir c'est de le servir en tout lieu et en tout temps »

À l'occasion de l'anniversaire du Lion de la Banlieue, Dakaractu s'est rendu à son domicile pour immortaliser l'événement. Sa femme Boury Bathily très fière de son mari, nous a fait quelques confidences.



"Le plus beau jour de ma vie, c'est quand notre fils aîné est né. Parler de mon mari, c'est un plaisir. Je lui ai tout donné. Il est ma vie. Et ce ressenti est réciproque. En plus, il voue un respect sans faille à mes parents", a témoigné Boury Bathily.



Boury Bathily est une femme très effacée. Le bling bling ou le showbiz, elle ne connaît pas. Elle vit dans la plus grande discrétion.



"Notre vie de couple n'est pas à étaler dans le milieu du showbiz. En plus, je n'aime pas m'afficher parce que mon mari est une star. Toutes mes paroles, tous mes déplacements sont effectués pour ne gêner nullement mon mari. Mon rôle est gérer mon ménage parce qu'il y a un temps à tout. Mon devoir c'est de le servir en tout temps et en tout lieu..."