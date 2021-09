« Bouclier des côtes »: l’intrigante manœuvre conjointe des forces navales et aériennes mauritaniennes

Les forces armées navales et aériennes mauritaniennes étaient hier jeudi 23 et ce 24 septembre, engagées dans une manœuvre militaire conjointe organisée par l’État-major général des Armées, le long des côtes maritimes. La manœuvre militaire appelée « Bouclier des côtes », selon plusieurs médias mauritaniens lus par Dakaractu, vise à préparer et à entraîner les forces navales et aériennes et à renforcer leur interopérabilité pour faire face au terrorisme en mer ainsi qu’à rehausser les capacités opérationnelles de la marine nationale et de l'armée de l'air dans le domaine de la sécurité maritime et à développer la coopération opérationnelle entre les deux armes. Pour rappel, la marine mauritanienne avait organisé, du 8 au 10 juillet dernier, de précédentes manœuvres navales avec la marine du Sénégal pour mieux lutter ensemble contre la pêche illégale, le trafic de drogue et la piraterie maritime. Cela quelques jours après la visite au Sénégal du Général de Division Mohamed Ould Bamba Ould Meguet, chef d'état-major général des Armées mauritaniennes. À Dakaractu la répétition de ces exercices intrigue et nous amène à nous poser quelques questions sur leur pertinence. Ces exercices visent-ils seulement à acquérir la capacité de sécuriser et d'exploiter les ressources marines et à assurer le respect des obligations de la Mauritanie envers les partenaires internationaux comme indiqué dans le communiqué final de la répétition. Il y aurait-il des non dits dans le comportement de nos voisins, avec qui nos relations ont connu un léger coup de mieux dernièrement ? L’avenir nous le dira...