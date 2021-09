Bordeaux signe M'Baye Niang comme joker

Les Girondins de Bordeaux cherchaient un attaquant pour se renforcer. Ils ont finalement décidé d'accueillir M'Baye Niang en tant que joker.

Pour offrir un attaquant prêt à l'emploi à Vladimir Petkovic, les Girondins de Bordeaux ont tenté de nombreuses opérations en toute fin de mercato. Seulement, ils n'ont pas pu parvenir à leurs fins. Une fois le marché refermé, le club au scapulaire a commencé à discuter avec le Stade Rennais et M'Baye Niang (26 ans).

Les négociations ont été assez longues entre les différentes parties. Elles ont finalement abouti. L'international sénégalais (15 sélections, 4 réalisations), qui malgré un contrat jusqu'en juin 2023 n'entrait pas dans les plans du club breton, débarque donc officiellement chez les Marine-et-Blanc en tant que joker, comme l'autorisent les règlements de la Ligue de Football Professionnel.



Briller à nouveau en L1

«Le FC Girondins de Bordeaux est fier de vous annoncer l’arrivée de M'Baye Niang au Club», peut-on lire sur le communiqué officiel du club aquitain. L'ancien pensionnaire de l'AC Milan s'est engagé pour deux saisons (plus une en option) avec l'écurie présidée par Gérard Lopez, soit jusqu'en juin 2023 ou 2024. De retour d'un prêt de six mois en Arabie Saoudite, à Al-Ahli, l'attaquant compte bien prouver qu'il peut encore briller en Ligue 1, comme il l'a déjà fait lors de ses débuts à Caen, puis à Montpellier et lors de ses premières saisons rennaises.



Un élément offensif revanchard, une aubaine pour Bordeaux, actuel 17e au classement de L1, pour l'heure bien trop dépendant de la réussite de son international sud-coréen Hwang Ui-jo (29 ans), annoncé avec insistance dans le viseur de l'Olympique de Marseille de Jorge Sampaoli et Pablo Longoria.