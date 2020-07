Bonnes feuilles de l’ouvrage : les savants du Sénégal, anthologie des oulémas et des figures religieuses musulmanes des Saint-Louis:Saint Louis rend hommage à ses érudits

Les notices biographiques proposées constituent un échantillon assez représentatif des époques et des générations qui se sont succédé durant trois siècles dans l’ancienne capitale du Sénégal et de l’A.O.F (Afrique Occidentale Française). Les érudits les plus emblématiques de la ville sont présents dans cet ouvrage dont le contenu sera étalé sur plusieurs tomes.« Réaliser une anthologie, c’est d’abord effectuer un travail sur la mémoire, sur l’histoire et, par conséquent, sur le patrimoine. Plus précisément, le patrimoine immatériel qu’il importe de sauvegarder et de valoriser, au regard des richesses et valeurs inestimables qu’il comporte. Réaliser une anthologie, c’est aussi partager un héritage civilisationnel avec tous ceux qui s’intéressent à l’Islam, à sa culture et à ses apports à la construction de notre identité. Des pionniers ont marqué de leur empreinte leur époque en développant un leadership intellectuel et religieux et en apportant beaucoup à la communauté musulmane. Revisiter leur glorieux passé, à travers les résumés de leur biographie, permet de construire des repères qui éclairent le présent et nous projettent vers l’avenir. Plus nous regardons loin dans notre passé, plus nous regarderons loin dans notre avenir. Un avenir qui, justement, ne doit pas être que matériel.Si aujourd’hui la civilisation occidentale est en panne, c’est parce qu’elle s’est jetée à corps perdu dans le matérialisme et s’est amputée d’une dimension essentielle de la vie humaine, à savoir, la spiritualité. Or, notre société est, aujourd’hui, dangereusement en proie à l’esprit matérialiste qui risque de triompher si l’on n’y prend garde. Elle est aussi menacée par les errements dogmatiques et doctrinaires au sein de la Umma islamique. Des parades et des remparts existent pour se prémunir de telles menaces, parmi lesquels, la revivification d’un héritage riche constitué de valeurs authentiques transmises généreusement par des hommes dont nous évoquons ici la vie et l’œuvre et qui ont pour nom : foi en Dieu, piété, dévotion, sagesse, humilité, sobriété, droiture, résilience face aux difficultés de la vie, passion pour la quête permanente du savoir, partage des connaissances, abnégation dans le travail d’éducation, fraternité humaine, amour du prochain, tolérance, solidarité envers les plus démunis, etc.(…)Ville aux facettes multiples, la proximité du Fouta, du Walo et de la rive droite de la Mauritanie participa à faire de l’ancienne capitale du Sénégal un foyer islamique de tout premier plan. Mais, il convient de rappeler qu’à la faveur des diverses guerres saintes[[1]]url:#_ftn1 du XVIIIè siècle qui ont eu lieu au Fouta Djallon et au Fouta Tooro, d’une part, et des migrations internes du Trarza voisin, d’autre part, le champ intellectuel saint-louisien s’est fortement étoffé de talents nouveaux. L’augmentation considérable du nombre de lettrés et la dissémination du savoir islamique constituent une des résultantes de ces divers prosélytismes.L’effervescence religieuse dont Saint-Louis a été le théâtre, durant la période couvrant la seconde moitié du dix-neuvième jusqu’au milieu du vingtième siècle, s’expliquerait, en partie, par cette synergie de créativité et d’effusion culturelle et mystique[[2]]url:#_ftn2 provenant d’intellectuels multidimensionnels qui ont eu à marquer de leur empreinte la vie socioreligieuse de la ville. Qui sont ces hommes et femmes qui ont porté le flambeau de la foi et de la vie religieuse de Saint-Louis ? Ils sont imams, cadis, maîtres coraniques, jurisconsultes, théologiens, soufis, dévots, ascètes, guides confrériques, prédicateurs, poètes et écrivains qui, parallèlement à leurs activités socioreligieuses, ont exercé des métiers de commerçants, de traitants, d’opérateurs économiques, d’agriculteurs, d’artisans, de diplomates, d’enseignants, de traducteurs, d’interprètes, de fonctionnaires de l’Administration coloniale et postcoloniale. (…)Que l’on soit natif de la ville ou Saint-louisien d’adoption, c’est-à-dire, originaire du Walo, du Ndiambour, du Cayor, du Baol ou du Saloum avec sa langue wolof, du Fouta avec sa langue pulaar, de la Mauritanie avec sa langue arabe et son dialecte Hassaniyya, le « langage » lui, reste le même : vivifier la parole éternelle d’Allah malgré, parfois, quelques rivalités sourdes ou affichées pour le leadership religieux ou pour le choix des imams de certaines mosquées et malgré la diversité des sensibilités au niveau de l’expérience religieuse et confrérique. Ce qui démontre, encore une fois, le caractère intemporel du message islamique, ainsi que son contenu transhistorique. À travers les notices biographiques des érudits de Saint-Louis, se dégage un certain nombre de constantes qui conditionnent et reflètent, à la fois, une vision du monde : une mentalité commune forgée par la parole révélée et les Traditions inspirées.