Bonne nouvelle : Ousmane Sonko ravale son mortal Kombat, son gatsa gatsa et son cooki fin Par Moustapha Diakhaté

À l’occasion de la journée du « Set setal », Monsieur Ousmane Sonko a invité le landerneau politique à abandonner les invectives, les insultes et les accusations mensongères.



Curieusement, c’est ce même Sonko qui a lancé le catéchisme totalitaire avec son corollaire de la dictature de la pensée unique



Au Sénégal, s’est propagé, avec la vermine Pastef, un nouvel œcuménisme, qui a pour nom la pensée unique à laquelle tout le monde est forcé d'adhérer.



Le constat est unanime. Avec le Pastef, le débat n'est pas possible dans notre pays. Pour un oui ou un nom, on se fait insulter par des hordes d’énergumènes, d’insulteurs, des petits esprits spécialistes des raccourcis simplistes et des amalgames les plus fantaisistes.



C'est un paradoxe pour un pays qui revendique le statut de la plus vieille démocratie africaine et qui a constitutionnalisé la liberté d'expression.



Ousmane Sonko et les nouveaux djihadistes de la pensée unique ignorent que la démocratie, c'est le culte du débat, le conflit des opinions. Ce n'est pas l'interdiction de s’opposer.



M. Sonko est disqualifié pour combattre la vermine de l’insulte, de l’invective et de la diffamation. Lui et ses sbires ont voulu nier la démocratie d’opinion pour la remplacer par l’absurde pensée unique.



Pendant des années, Ousmane Sonko et ses militants ont mis en place des milices d’insulteurs sur les réseaux sociaux dans le but de faire peur et de délégitimer toute personne qui aurait un avis contraire au leur. Un parti politique digne de ce nom doit former ses militants à l’argumentation et non aux insultes. Pastef a toujours préféré l’insulte facile au débat démocratique.



La fin de la présence des insulteurs et des outranciers dans l’espace politique est une affaire des vrais républicains progressistes et démocrates et non de Monsieur Ousmane Sonko, souteneur des pires méthodes en politique.



Vive le Sénégal !



Vive la République !



Dakar, le 2 juin 2024



Moustapha Diakhaté