Bonne gouvernance : la gestion des resources minières au Sénégal au centre d’une évaluation ciblée du MAEP.

Le Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs (MAEP/Sénégal) en collaboration avec le MAEP continental se penche, depuis ce 30 mars, sur « la gouvernance des ressources minières » au Sénégal. L’initiative vise à travailler sur la préparation de la prochaine évaluation ciblée du Sénégal dans le secteur minier et le rapport national sur la gouvernance du secteur minier.



Par cette évaluation, le MAEP continental vient ainsi répondre à un intérêt national manifesté à travers le bureau de la Commission nationale de Gouvernance (CNG). L’objectif de l’étude ciblée est de fournir aux États des analyses crédibles et des solutions sur ce thème spécifique de gouvernance ou de développement.



Le Sénégal est membre du MAEP depuis le 9 mars 2004 soit une année à peine après la création du mécanisme. Il a été évalué avec succès par les pairs lors du Forum du MAEP le 28 janvier 2017.



Pour le secrétariat exécutif du MAEP, le fait que le Sénégal se soumette à une telle exigence sur la gouvernance des ressources minières montre à suffisance son engagement et sa confiance dans les processus du MAEP, qui prônent la bonne gouvernance en vue de l'amélioration des conditions sociales et économiques des populations de notre continent.