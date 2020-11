Boniface Ndong (Entraîneur des lions) : « Il y a eu un relâchement des joueurs… On va essayer de bien finir »

Pas du tout alarmiste, c’est un Boniface Ndong serein et réaliste qui a fait l’analyse à froid du match produit par son groupe ce jeudi contre le Mozambique (60-53.)







Soulagé par les deux sorties réussies sur le plan comptable en tous cas, « Boni » de donner son ressenti à l’issue de la rencontre : « Je pense qu’on a bien commencé le premier quart temps avec une défense solide. On ne mettait pas de tirs, mais on défendait bien… Les 3eme et 4eme quart temps, je pense qu’il y a eu un relâchement des joueurs. Donc j’en ai parlé à quelques-uns… » Tout cela, le coach sénégalais le mettra en grande partie sur le compte de l’inexpérience. « C’est normal, on a une équipe jeune, on doit s’attendre à ça. En venant ici, je me suis dit que le plus important c’est de gagner le plus de matches possibles. » Pour le moment, le Sénégal (4 pts, 76) est à égalité dans le groupe B avec son principal rival, l'Angola (4 pts, +85.)







Malgré tout, il faudra rectifier le tir a insisté « Boni » : « Le message que j’ai laissé aux joueurs c’est d’apprendre de ce match… Il y’a encore un manque d’expérience chez certains joueurs. On va essayer de bien finir, je pense que les joueurs seront motivés.







Pour la petite finale de ce groupe B, Lions et Palancas Negras seront en piste ce vendredi au Kigali Center à 18h00 temps universel.