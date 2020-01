Bombardier (B52) : « Cette défaite contre Eumeu Sène est celle qui m’a le plus marqué dans ma carrière »

Battu le 28 juillet 2018, lors du combat royal, le B52 de Mbour rimune encore sa frustration. Après avoir perdu la couronne de roi des arènes suite à cette même défaite, Serigne Dia Bombardier, invité à l’émission « Arènes Sénégalaises » de Itv, est largement revenu sur cet épisode sombre de sa longue carrière.



Le B52, bourreau de Balla Gaye II (8 juin 2014) et de l’actuel roi des arènes, Modou Lo (19 juillet 2018.) revient ici sur son combat avec le Tay Shinger de Pikine : « J’avais une fois déclaré que je voulais croiser les trois jeunes lutteurs les plus teigneux de l’arène. Par la grâce de Dieu j’ai terrassé deux d’entre eux, à savoir Modou Lo et Balla Gaye II. Et, j’ai perdu contre le troisième Eumeu Sène. » A-t-il regretté...



Avec une longévité exceptionnelle dans l’arène sénégalaise (1995-2020), le lutteur Mbourois évoque ici son revers contre Eumeu : « Cette défaite contre Eumeu Sène est celle qui m’a le plus marqué dans ma carrière. Car je regrette la manière dont s’est terminé le combat (Une chute par quatre appuis du B52.) J’avais sérieusement préparé ce choc et je sais qu’il s’était bien entrainé aussi, du coup on pouvait véritablement se confronter dans un duel sans merci. Se bagarrer, et se confronter en lutte pure. Si c’était le cas, j’aurai montré à Eumeu Sène la pleine mesure de ma puissance. »

Loin de faire preuve d’un quelconque manque de fair-play, le puncheur de la petite côte n’en garde pas moins une certaine amertume.



Ayant réussi l’exploit de reconquérir la couronne de roi des arènes plus de 10 ans après l’avoir perdue, Serigne Dia, qui rêvait de conserver son précieux trophée jusqu’à la retraite, a vu ses plans être faussés par le Pikinois. « J’ai perdu par la même occasion ma couronne de roi des arènes ce jour-là. Après avoir traversé des périodes difficiles pour reconquérir ce titre. Mon désir était de partir à la retraite avec la couronne. Donc, j’ai vraiment hâte de prendre ma revanche sur Eumeu Sène. D’ailleurs j’en ai discuté avec un promoteur très engagé. Nous avons eu une discussion très avancée concernant ce combat revanche. » Une revanche est donc dans l’air, reste à savoir où et quand...