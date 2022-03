Bokidiawe -Doumga Ouro Alpha : 40e édition de la Ziarra annuelle de Thierno Chiekh Ly visites de courtoisie au rythme de la Ziarra. ( IMAGES )

La 40e édition du Gamou de Doumga Ourou Alfa se tient ce week-end (05/06 mars 2022). Comme chaque année, l’évènement draine des foules de fidèles et d’invités du Khalife de Thierno Cheikh Youmakhane LY (RTA),Thierno Mamadou Lamine LY.Pour cette année, Thierno Mamadou Lamine LY a procédé à la pose de la 1ere pierre du Hangar du site abritant les prières de Korite et de Tabaski.Une délégation de Touba, conduite par Serigne Bassirou Mbacké Khadim Awa BA, venue rendre visite au Dg de l’ARTP a été reçue par le Khalife. Une occasion saisie par ce dernier pour revisiter ses liens de parenté et de proximité avec le Dg de l’ARTP qui a beaucoup œuvré pour la réussite de l’événement.Le khalife a par la suite demandé à la délégation d’assister à la pose de la 1ere pierre du Hangar en présence de Thierno Samassa, de Chérif Mouhammadou Lamine Aidara, du chef de village Elhadji Abdourakhmann Bary et de nombreux fidèles venus de partout pour assister au Gamou.La Ziarra de Thierno Cheikh Youmakhane LY se tient chaque année dans le village de Doumga Ourou Alfa, village du fouta situé dans la Commune de Bokidiawe dans le Matam.