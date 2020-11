Blocage de la délégation Gabonaise à l'aéroport : Le Ministère des sports Gambien dément et parle de manipulation.

Accusé par la délégation Gabonaise de les avoir bloqué pour ne pas dire séquestré à l'aéroport de Banjul, le ministère de la Jeunesse et des Sports s'est fendu d'un communiqué pour réfuter les accusations et dénoncer une tentative de manipulation de l'opinion publique internationale de la part des Gabonais.



Dans le communiqué parvenu à Dakaractu, le ministère des sports Gambien de déclarer " Nous avon appris avec stupéfaction et incrédulité l'attitude de la délégation gabonaise à son arrivée hier soir à l'aéroport international de Banjul. Nous avons appris qu'à leur arrivée à l'aéroport international de Banjul, la délégation a refusé de remettre ses certificats de test Covid-19 aux responsables de la santé publique; ils ont également refusé de se faire tester à l'aéroport et ont subi des comportements défavorables.

Les responsables de la santé publique en service ne leur ont pas permis de quitter l'aéroport sans avoir été testés avant 5h30 du matin après que l'affaire a été signalée au commissaire de match." Les autorités gambiennes affirment ainsi que la délégation Gabonaise aurait tout bonnement refusé de respecter le protocole sanitaire causant cette situation regrettable.







Poursuivant dans leur communiqué, ils préciseront que " Les responsables de la santé publique ont reçu l'assurance du ministre gabonais des sports et de l'ambassadeur que des tests seront effectués sur chaque membre de la délégation dans leur hôtel. C'est après cette assurance que la délégation a été autorisée à quitter l'aéroport."



Envisageant même de ne pas jouer le match qui devait opposer la Gambie au Gabon ce lundi à 16h, les autorités gambiennes ont finalement lâché du lest. La sélection gambienne a d'ailleurs remporté la victoire à l'issue des 90 minutes 2-1. Un regrettable Incident qui pourrait avoir des répercussions diplomatiques non négligeables entre les deux pays...