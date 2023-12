Blessure : Seny Dieng vient allonger la liste des internationaux sénégalais touchés…

Trois jours après sa blessure avec son club, on n’en sait pas vraiment plus sur la nature de la blessure du gardien de but international sénégalais, Seny Dieng (29 ans.) Le weekend dernier face à Swansea, le champion d’Afrique s’était blessé en fin de partie avec son équipe. Ce lundi, son entraîneur à Middlesbrough, Micheal Carrick, a donné des nouvelles peu rassurantes sur l’état de santé de son joueur.



« Seny a senti une douleur à la cuisse lorsqu'il a glissé sur la pelouse suite à un dégagement (…) Nous attendons encore les résultats des examens. Mais, à ce stade nous sommes toujours dans l'attente des résultats » s’est-il contenté de répondre en conférence de presse d’avant match de League Cup contre le FC Port Valle.



Autrement dit, ni la nature de la blessure de Seny Dieng encore moins la durée de son indisponibilité ne sont encore connues. Après le Lensois, Nampalys Mendy qui souffre d’une lésion musculaire à une cuisse, le sélectionneur des Lions du Sénégal, Aliou Cissé, pourrait perdre son gardien numéro 2, à trois semaines de la CAN 2024.



Mouhamadou Moustapha GAYE