Bissau: Arrestation du journaliste Armando Lona, la 37e promo du Cesti exige sa libération

Le journaliste Armando Lona par ailleurs commentateur politique a été arrêté à Bissau, le samedi dernier lors d'une marche pour la démocratie et contre la vie chère.



Dans un communiqué parvenu à Dakaractu, la 37eme promotion du Centre d’Etude des Sciences et techniques de l’Information (CESTI) exige " la libération du journaliste Armando Lona dont l’état de santé n’est pas compatible avec un emprisonnement" .



Ses camarades de promotion du CESTI " dénoncent les actes de torture et sévices corporels qu’il a subis et dont les images insoutenables font le tour des réseaux sociaux ".



En effet, la 37ème promotion du CESTI n'exclut pas " de saisir les juridictions internationales et d'explorer les voies et moyens légaux pour l'ouverture d’une enquête indépendante afin de situer les responsabilités sur les actes de torture exercés sur leur camarade ", annonce-t-elle.