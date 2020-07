Birahime Seck sur la prise de parole de Babacar Ngom : « Nous avons assisté à un exercice de reconstruction d'une image »

Birahime Seck a réagi au discours du Pdg de Sedima Group, Babacar Ngom, qui a livré ce jeudi, sa part de vérité dans l'affaire des terres de Ndingler. Sa version des faits a été décriée par le leader du Forum Civil.

« Nous avons assisté à un exercice de reconstruction d'une image, mais également à un exercice de culture d’émotion. Je pense que ce n'était pas le but du jeu », a dit Birahime Seck, qui relève des incohérences. Le but du jeu était, selon lui, d’éclairer la lanterne des sénégalais sur le contentieux foncier, qui concerne les populations de Djilakh et Ndingler.

« On ne peut pas se targuer d’avoir une légitimité et avoir les populations à dos. Si la légitimité était d’un côté, je pense que les populations de Djilakh et Ndingler ne se soulèveraient jamais », a-t-il déclaré sur les ondes de Sud Fm.

Si l’on en croit le membre de la société civile, personne ne peut pas se targuer d’avoir une légalité en abusant de la confiance d’un groupe. Le Forum Civil se dit toujours prêt à assister les populations de Ndingler et Djilakh. « Nous serons là, tant qu’ils le souhaiteront, pour les assister, pour les accompagner mais également pour les défendre », assure Birahime Seck.