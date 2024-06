Birahim Seck à Ousmane Sonko: « Votre rôle est d’apporter des solutions pour renforcer la presse… pas être dans la menace »

Le coordonnateur du forum civil, Birahim Seck apporte sa part de vérité après la sortie polémique du président du parti Pastef, Ousmane Sonko. « Mr le premier ministre, votre rôle est d'apporter des solutions durables pour fortifier la presse et la consolider. Elle ne doit pas être, ni se sentir menacée » a t-il indiqué dans un tweet. Le membre de la société civile n’est pas d’accord sur cette posture du premier ministre qui consiste à formuler des propos menaçant à l’endroit de la presse : « vous n’êtes plus dans l'opposition mais dans la position d'apporter des réponses rassurantes et démocratiques » dira Birahim Seck en conclusion.