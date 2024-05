Bilan des Lions dans leurs clubs : Cissé juge la saison de certains : « irrégulière et difficile ! »

Interrogé sur la saison des joueurs habituellement convoqués en équipe nationale du Sénégal, le sélectionneur Aliou Cissé a livré une analyse mitigée. Selon lui, il n'est pas toujours pertinent pour un joueur de s'engager dans un club s'il ne bénéficie pas d'un temps de jeu suffisant pour s'exprimer et prétendre à une place en sélection. Cissé a invité les joueurs à revoir leurs plans de carrière, estimant que « la saison de certains joueurs a été irrégulière et difficile ! ». Ces déclarations interviennent à quelques jours de la prochaine fenêtre internationale du mois de juin, où le Sénégal affrontera la RDC et la Mauritanie.