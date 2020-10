L'année scolaire 2019/2020 aura été finalement très riche en enseignements. D'une menace d'année blanche on en est arrivé à des résultats jamais atteints dans le système éducatif sénégalais.



Le contexte lié à la covid-19 a poussé l'ensemble des acteurs "à un esprit de dépassement et de sacrifice" avait dit Mamadou Talla, ministre de l'Éducation nationale.



Après les acteurs de la société civile, les syndicats et les parents d'élèves, le ministère de l'Éducation nationale, à travers son porte-parole, le Directeur de la Formation et de la Communication, M. Mohamed Moustapha Diagne, s'est aussi prononcé sur le bilan de l'année scolaire écoulée, sur les grands enseignements qu'il faut tirer de la covid-19, dispositions que l'État devraient prendre en perspective de la rentrée prochaine et enfin sur les stratégies que l'État devraient mettre en place pour accompagner les élèves sur le plan pédagogique.



Selon lui, "en vérité, la covid à travers les classes d'examen nous a montré l'idéal. L'idéal d'ailleurs qui est contenu dans le PAQUET qui est notre document de gouvernance du système."



Il estime également que le numérique a montré toute son utilité qui prouve aujourd'hui la possibilité de changer de paradigme.



À cet effet, "nous devons passer de pédagogue à techno-pédagogue", a estimé le porte-parole du MEN...