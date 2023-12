Biennale 2024 : Présentation de la liste des 58 artistes sélectionnés

À l’occasion de la cérémonie de lancement de l’édition 2024 de la biennale de Dakar prévue du 16 mai au 16 juin, Ousmane MBAYE, designer et membre du Comité de la biennale a annoncé une liste de 58 artistes qui sont retenus pour participer à l' exposition internationale.



En effet, après avoir reçu plus de 600 artistes, seuls 58 ont rempli les critères de sélection, ces artistes représentant une quarantaine de pays d’Afrique et de la diaspora. Une bonne proportion hommes et femmes, jeunes artistes confirmés.