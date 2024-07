Bfem 2024: L'Académie de Louga compte 8231 candidats dont 5192 filles

L'examen du brevet de fin d'études moyennes de 2024 a démarré, ce lundi 22 juillet sur toute l'étendue du territoire national. Pour ce qui concerne l'académie de Louga, le nombre de candidats de la session de 2024 est de 8 231 dont 5 192 filles soit 63.07% et 3 324 garçons soit 40.38%.



Revenant sur les statistiques, l'Ief de Louga rafle la mise avec 3510 candidats suivie de Linguère (2565 candidats) et Kébémer (2156 candidats).



A rappeler que les candidats sont répartis dans 59 centres d’examen avec respectivement 26 à Louga, 19 à Linguère et 14 à Kébémer.

Comparés en 2023, les effectifs de 2024 ont connu une légère hausse de 34 candidats.



Les taux de réussite au BFEM de l’académie ont connu une évolution en dents de scie durant les trois dernières années. Une baisse de 1.69 point est notée entre 2021 et 2022 suivie d’une hausse de 0.71 point de 2022 à 2023.



A signaler que le taux de réussite au BFEM en 2023 (70.71%) est en deçà de la moyenne nationale (76,30%).



La même tendance est observée au niveau des départements de Kébémer et de Louga. Cependant, l’IEF de Linguère (73,67%) s’illustre avec un taux supérieur à la moyenne régionale (70.71%). Pour les trois dernières années, les résultats des garçons restent supérieurs à ceux des filles.



Au plan de la sécurité , les autorités compétentes ont mis à disposition des centres les éléments des forces de sécurité, initié des actions de sensibilisation en direction des élèves et des enseignants pour éviter toute velléité de perturbation ou d'ingérence.



Tout candidat pris avec un téléphone, une montre connectée ou autres appareils de communication dans le centre d’examen, perd la session, sera exclu et traduit devant le conseil de discipline, renseigne l'avis de presse de l' IA de Louga. Enfin s'assurer de la disponibilité du réseau internet dans tous les centres d’examen du BFEM.