Bétis Séville : Youssouph Sabaly de retour pour le match contre la Roma…

Bonne nouvelle pour l’équipe nationale du Sénégal, mais surtout pour le Bétis Séville qui va retrouver son latéral droit, Youssouph Sabaly (29 ans).



Le défenseur sénégalais a été retenu par son entraineur Manuel Pellegrini, dans le groupe de 22 joueurs qui ira défier l’AS Roma de Jose Mourinho ce jeudi.



Après avoir manqué à cause d'une blessure musculaire, le dernier regroupement de la sélection nationale et manqué les deux dernières rencontres amicales (Sen 2-0 Boli et Sen 1-1 Iran), Sabaly qui n’a joué qu’à deux reprises depuis le démarrage de la Liga, est de nouveau dans le groupe.