Berlin : Macky Sall s’accorde avec Kagamé sur la production de vaccins africains et échanges avec l’association des entreprises allemandes et la directrice générale du FMI.

Le Chef de l’État Macky Sall en marge du sommet Compact with Africa (CwA) qui se tient à Berlin, a eu un tête à tête avec le Président Rwandais Paul Kagamé. Les deux leaders ont décidé de s’unir pour permettre au continent d’avoir une grande capacité de résilience, notamment dans la production de vaccins Covid-19. Une initiative dans laquelle le Sénégal est déjà en avance avec une unité de production de vaccins à l’institut Pasteur.



L’idée est de porter cette idée au niveau du G20 et des institutions financières internationales qui mettent en avant les intérêts africains. Il s'agira de parler selon nos confrères de la RTS d’une même et seule voix pour que l’Afrique puisse tirer profit de cette conférence de Berlin.



Le Président a aussi échangé avec l’association des entreprises allemandes. Des rencontres pour capter le maximum d’investissements au profit du Sénégal. Mais aussi la directrice générale du FMI, Christina Georgieva. Une occasion de parler de la crise et ses conséquences sur les économies du monde...