« Benno majoritaire dans 30 départements » : « Cette forfaiture ne passera pas! Que la jeunesse se mobilise et attende des ordres!! » (Barthélémy Dias)

La tête de liste départementale de Dakar de la coalition Yewwi Askan Wi est montée au créneau quelques minutes après la déclaration d’Aminata Touré agitant la victoire dans 30 départements du Sénégal.



Après les premières tendances, la tête de liste nationale de Benno Bokk Yakaar persiste : « Au Sénégal, nous avons 46 départements. Et nous avons remporté globalement 30 départements. Ce qui nous donne indiscutablement une majorité. »



Prenant son contre-pied, le maire de Dakar donne rendez-vous à la jeunesse et invite tous les militants à rester alertes pour demain : « partout où vous serez, mobilisez-vous et soyez prêts car, nous ne comptons pas laisser cette forfaiture passer », déclare à son tour le membre de la coalition Yewwi Askan Wi.



Pour rappel, des tendances sont en train d’être distillées de part et d'autre. Yewwi semble confirmer les locales à Dakar et dans une partie de Saint-Louis alors que Benno en fait autant pour Dagana, Podor et le département de Diourbel.