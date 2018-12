Benno Bokk Yakaar dénonce une volonté de l’opposition de vouloir déstabiliser le pays

Réuni en séance ordinaire le Vendredi 14 décembre, le Bureau exécutif des cadres de Benno Bokk Yakaar (Bby) s’est insurgé contre l’attitude des leaders de l’opposition. Après les différentes sorties faites par ses leaders et témoins de leurs déclarations, les cadres de la majorité sont montés au créneau pour dénoncer, avec vigueur, le comportement irresponsable et anti républicain de l’opposition sénégalaise. Une opposition qui, selon ladite structure ‘’cherche, purement et simplement, la déstabilisation du pays’’, peste le coordinateur Alpha Bayla Guèye, dans un communiqué parvenu à Dakaractu.



Ledit bureau exécutif d’en vouloir pour preuve, ‘’les multiples élucubrations et les suspicions déplacées glissées qui montrent, à suffisance, son désarroi. L’élection présidentielle de 2019 se tiendra, à bonne date, et la République prendra toutes les dispositions pour perpétuer cette tradition démocratique avec les forces progressistes et démocratiques qui souhaiteront y participer’’.



Les cadres de Bby d’en profiter pour, disent-il, rappeler ‘’aux forces politiques en errance de ne jamais oublier que la sécurité de l’État est au-dessus des considérations politiques’’.