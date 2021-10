Benno Bokk Yakaar Grand-Yoff : Cheikh Bakhoum décline son programme de consultations citoyennes autour de 4 principaux axes.

Dans la perspective des élections locales de janvier 2022, le coordonnateur de Benno Bokk Yakaar à Grand-Yoff, Cheikh Bakhoum, a lancé dans un hôtel de la place son programme de consultations citoyennes au niveau de la commune de Grand-Yoff.



La tendance dans cette nouvelle démarche de proximité consiste, pour le coordinateur du comité électoral de la mouvance présidentielle à Grand-Yoff, à permettre à toutes les composantes de la commune d'être architecte du projet de gouvernance locale qui devra améliorer son quotidien.



Ainsi pour espérer une alternance aboutie et bienséante au vécu de tout Grand Yoffois, le coordonnateur entend recueillir les propositions, préoccupations ainsi qu'un retour d'expérience de toutes les couches socio-économiques telles que les commerçants, menuisiers, tailleurs, chômeurs, étudiants, bandiènou gox, imams, prêtres marchands ambulants entre autres.



Pour le déroulement de ces ateliers participatifs qui débuteront le 9 octobre 2021, le directeur de l’Agence de l’Informatique De l’État (ADIE) et ses alliés sillonneront pendant cinq (5) semaines les artères de la commune de Grand-Yoff. La caravane « Wax lène nu degg » va engager un effort visant à alimenter les 4 axes analytiques principaux du projet de transformation de la commune à savoir l'emploi, le cadre de vie, la sécurité et le social. À l'issue de cet exercice de participation, l'ancien du Cojer compte consolider un programme transformationnel, co-construit avec les grand-yoffois.



La coordination de Benno Bokk Yakaar de Grand Yoff très préoccupée par ce nouveau projet, invite les habitants de la commune à se familiariser avec cette nouvelle volonté et de répondre massivement à l'appel, ensuite d'appeler les leaders de la coalition Benno de la commune de Grand-Yoff de faire passer le projet avant les hommes pour l'incarner et à l'unité aux prochaines locales pour matérialiser l'alternance locales tant souhaitée par la mouvance présidentielle.