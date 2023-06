Bénin vs Senegal : Vers un forfait de Pape Matar Sarr et Fodé Ballo-Touré !

Deux joueurs de l’équipe nationale du Sénégal étaient absents de la séance d’entraînement de ce mardi après-midi. Il s’agit du milieu de terrain Pape Matar Sarr et du latéral gauche, Fodé Ballo-Touré. Après plusieurs recoupements et d’après une source proche de la fédération sénégalaise de football (FSF), les deux joueurs sont victimes de lésions musculaires qui les rend d’ores et déjà forfait pour le match contre le Bénin le samedi 17 juin à 19h00. Une mauvaise nouvelle pour Aliou Cissè qui va devoir se passer de deux éléments importants même s’il ne s’agit pas de titulaires indiscutables.