Bénin : Un commissariat de police dans le Nord du pays, attaqué par un groupe armé.

Un groupe armé a visé ce dimanche, à l'aube, le commissariat de Dassari, une localité non loin de la frontière du Burkina Faso et à plus de 600 kilomètres au nord de Cotonou.



Le bilan provisoire aurait fait état de 2 policiers tués, deux terroristes neutralisés et un policier blessé. L’attaque a eu lieu peu avant 2h ce dimanche matin et orchestrée par un groupe armé, dont les hommes sont tous arrivés à moto, apprend t-on de Rfi. Des images circulant sur les réseaux sociaux montrent des impacts de balles sur la façade du commissariat.



L'armée a été déployée sur les lieux pour appuyer les policiers dans leur riposte. Elle a dépêché sur les lieux de l'attaque son unité de réserve positionnée à Porga, à une vingtaine de kilomètres du commissariat visé.



Pour rappel, cette attaque est la deuxième dans le Nord de la région en deux mois.