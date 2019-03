Bec de lièvre : 1000 enfants opérés gratuitement ces dix dernières années .

"Il y a des gens qui sont au fin fond du Sénégal et qui ne savent pas qu'ils ont le Bec de lièvre". C'est la révélation faite par le chef du service de chirurgie plastique et reconstructrice à l'hôpital Le Dantec de Dakar, le professeur Anne Aurore Sankalé.

Cette action humanitaire est initiée et financée par l'ONG Amref Health Africa qui offre gratuitement chaque année à l'hôpital Barthimee de Thiès ces soins et la nourriture aux patients atteints de cette maladie déformante.

D'après le professeur Anne Aurore Sankalé, " nous n'avons pas les chiffres exacts, mais nous savons que cette maladie est sous évaluée". En l'espace de dix ans 1.000 enfants ont été opérés à l'hôpital Barthimee de Thiès.